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29 декабря 2016, 20:26 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Динамо» продлило контракт с 18-летним нападающим

Владислав Алексеев продолжит выступать за киевский клуб.

Владислав Алексеев продолжит выступать за киевский клуб. Увеличить
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«Динамо» продлило контракт с 18-летним нападающим Владиславом Алексеевым, сообщает официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Алексеев сыграл за «Динамо» U-19 15 матчей (9 в стартовом составе), провел на поле 964 минуты и забил 2 гола. Кроме того, Владислав принял участие в 5 матчах Юношеской Лиги УЕФА, провел в игре 342 минуты.

Новый контракт юного форварда с «Динамо» рассчитан на один год.

Динамо К
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