«Динамо» продлило контракт с 18-летним нападающим
Владислав Алексеев продолжит выступать за киевский клуб.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Динамо» продлило контракт с 18-летним нападающим Владиславом Алексеевым, сообщает официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Алексеев сыграл за «Динамо» U-19 15 матчей (9 в стартовом составе), провел на поле 964 минуты и забил 2 гола. Кроме того, Владислав принял участие в 5 матчах Юношеской Лиги УЕФА, провел в игре 342 минуты.
Новый контракт юного форварда с «Динамо» рассчитан на один год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter