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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28300113/
29 декабря 2016, 20:06 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Коутинью и Матип не сыграют с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник команды Коутинью не успеет восстановиться от травмы к матчу 19-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Поединок состоится 31 декабря на «Энфилде». Начало матча — 19:30 по московскому времени. Кроме того, «красным» не поможет защитник Жоэль Матип, у которого повреждение лодыжки.

— Я думаю, что им еще очень рано возвращаться на поле, — приводит ВВС слова Клоппа. — Возможно, и в матче с «Сандерлендом» их не будет.

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