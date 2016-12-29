Коутинью и Матип не сыграют с «Манчестер Сити»

Поединок состоится 31 декабря на «Энфилде». Начало матча — 19:30 по московскому времени. Кроме того, «красным» не поможет защитник Жоэль Матип, у которого повреждение лодыжки.

— Я думаю, что им еще очень рано возвращаться на поле, — приводит ВВС слова Клоппа. — Возможно, и в матче с «Сандерлендом» их не будет.