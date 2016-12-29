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29 декабря 2016, 20:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Раньери: «Лестер» будет бороться, мы — бесстрашные «лисы»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 18 туров.

«Мы не счастливы, что располагаемся близко к зоне вылета. Владелец, спортивный директор, тренерский штаб, игроки и я — все мы должны отреагировать на эту ситуацию соответствующим образом и как можно быстрее. Нам нужно сплотиться. “Лестер” хочет набрать 20 очков и победить “Вест Хэм” в следующем туре АПЛ. Нам нужно сконцентрироваться, потому что только в этом случае мы выдаём свою лучшую игру. Мы — бесстрашные “лисы”. Будем бороться», — цитирует Раньери Goal.

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