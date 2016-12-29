«Мы не счастливы, что располагаемся близко к зоне вылета. Владелец, спортивный директор, тренерский штаб, игроки и я — все мы должны отреагировать на эту ситуацию соответствующим образом и как можно быстрее. Нам нужно сплотиться. “Лестер” хочет набрать 20 очков и победить “Вест Хэм” в следующем туре АПЛ. Нам нужно сконцентрироваться, потому что только в этом случае мы выдаём свою лучшую игру. Мы — бесстрашные “лисы”. Будем бороться», — цитирует Раньери Goal.