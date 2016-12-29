Марлос признан лучшим игроком УПЛ 2016 года по версии футболистов и тренеров
Полузащитник «Шахтёра» Марлос признан лучшим игроком украинской
Премьер-лиги 2016 года по итогам опроса, который провела газета «Команда».
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28-летний бразилец набрал 248 очков, опередив нападающего киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко (207 баллов) и защитника «Шахтёра» Дарио Срна (100).
На первое место Марлоса поставили 49 человек (26%), на второе — 41 (21%), на третье — 19 (10%).
Издание опрашивало по 16 представителей от всех клубов УПЛ (15 игроков плюс главный тренер), каждый из которых называет свою тройку лауреатов. В общей сложности были собраны голова 180 футболистов и 11 тренеров (главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека, сославшись на непродолжительное время работы в украинском футболе, принимать участие в опросе отказался).
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