СМИ: Футбольный клуб «Челси» заинтересован в нападающем «Байера» Хавьере Эрнандесе
Лондонский футбольный клуб «Челси» намерен приобрести форварда леверкузенского «Байера» Хавьера Эрнандеса, сообщает Telegraph со ссылкой на Bild.
По данным издания, немецкий клуб будет рассматривать предложения по 28-летнему мексиканскому игроку от 34 миллионов фунтов.
Эрнандес перешел в «Байер» в 2015 году из английского «Манчестер Юнайтед». За это время он провел в составе леверкузенцев 63 игры и забил 33 мяча. Также он выступал за мадридский «Реал» и мексиканскую «Гвадалахару». Вместе с «МЮ» Эрнандес дважды стал чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны. В активе форварда 86 матчей и 45 голов за сборную Мексики, в стане которой он выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ (конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна)-2011.
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