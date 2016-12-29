СМИ: Футбольный клуб «Челси» заинтересован в нападающем «Байера» Хавьере Эрнандесе

По данным издания, немецкий клуб будет рассматривать предложения по 28-летнему мексиканскому игроку от 34 миллионов фунтов.

Эрнандес перешел в «Байер» в 2015 году из английского «Манчестер Юнайтед». За это время он провел в составе леверкузенцев 63 игры и забил 33 мяча. Также он выступал за мадридский «Реал» и мексиканскую «Гвадалахару». Вместе с «МЮ» Эрнандес дважды стал чемпионом Англии и обладателем Суперкубка страны. В активе форварда 86 матчей и 45 голов за сборную Мексики, в стане которой он выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ (конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна)-2011.