Фрингс пригрозил сажать в запас футболистов «Дармштадта», играющих без желания
Новый главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс подчеркнул, что важным аспектом работы является доверие команды к тренеру.
«Дармштадт» после 16 туров бундеслиги имеет в своем активе восемь очков и замыкает турнирную таблицу.
— Знаю, как функционирует команда, как ей надо управлять, — приводит официальный сайт «Дармштадта» слова Фрингса. — Еще будучи игроком, я этим интересовался. Но со мной надо и уметь шутить, да и я люблю пошутить. Если команда доверяет тренеру, то она начинает прибавлять.
Я сам видел, как тяжело командам приходится играть в гостях у «Дармштадта». Здесь каждый борется за каждого. Командный дух, желание проявить себя по максимуму, заставить болельщиков снова полностью заполнять трибуны — вот то, к чему нам надо прийти.
Вместе мы сможем справиться. У кого нет к этому желания, того я бесщадно буду усаживать в запас.
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