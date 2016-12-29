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29 декабря 2016, 19:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фрингс пригрозил сажать в запас футболистов «Дармштадта», играющих без желания

Новый главный тренер «Дармштадта» Торстен Фрингс подчеркнул, что важным аспектом работы является доверие команды к тренеру.

«Дармштадт» после 16 туров бундеслиги имеет в своем активе восемь очков и замыкает турнирную таблицу.

— Знаю, как функционирует команда, как ей надо управлять, — приводит официальный сайт «Дармштадта» слова Фрингса. — Еще будучи игроком, я этим интересовался. Но со мной надо и уметь шутить, да и я люблю пошутить. Если команда доверяет тренеру, то она начинает прибавлять.

Я сам видел, как тяжело командам приходится играть в гостях у «Дармштадта». Здесь каждый борется за каждого. Командный дух, желание проявить себя по максимуму, заставить болельщиков снова полностью заполнять трибуны — вот то, к чему нам надо прийти.

Вместе мы сможем справиться. У кого нет к этому желания, того я бесщадно буду усаживать в запас.

Дармштадт
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