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29 декабря 2016, 18:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии IFFHS

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Аргентинец выиграл эту награду во второй раз подряд. Увеличить
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Месси выиграл эту награду во второй раз подряд. Второе место занял его одноклубник испанец Андрес Иньеста. Третьим стал немец Тони Кроос, выступающий за мадридский «Реал».

Лионель Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира.

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