— Так как интервью у нас предновогоднее, подведите итоги года для себя.

— Из плюсов — сыграл процентов 80−90 матчей за эти полсезона, получил много опыта. Да, мы не очень хорошо провели последний отрезок. Но сейчас формируется новая команда, пришли новые игроки. Думаю, во второй части сезона будет лучше.

— Чему новому научились за год в клубе?

— Наверное, в психологическом плане вырос, уверенности прибавилось. На многие ситуации и в футболе и в жизни теперь по-другому смотрю.

— Вы второй сезон в команде. Есть ли желание остаться надолго или хочется уже сделать следующий шаг, пойти на повышение?

— Хочется, конечно, результатов добиться. Но понимаю, что нынешний состав тоже готов добиваться целей. У нас собраны классные игроки. И тренер недавно становился чемпионом с «Мидтьюландом». У него есть опыт побед. Надеюсь, что выправим ситуацию, и будем бороться за высокие места еще в этом году.

— Посмотрела статистику, у вас там чуть ли не все защитники голы забивали. Как вы забили свой?

— Да, защитники и правда часто забивают. Я свой гол забил со стандарта. Пошел на ближнюю штангу, после подачи прыгнул и попал в дальний угол.

— «Орхус» — атакующая команда или вот такие стандарты помогают?

— Сейчас да, очень атакующая. Тренер требует от нас высокого прессинга, интенсивной игры. И если посмотреть статистку, то я, как центральный защитник, пробежал последние две игры за 12 километров.