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29 декабря 2016, 18:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Фиорентина» планирует открыть новый стадион в 2021 году

«Фиорентина» подтвердила планы по строительству нового стадиона на 40 тысяч мест.

Стоимость объекта оценивается в 300 миллионов евро. «Фиалки» заявили о планах по строительству еще в 2012 году, но из-за бюрократических проволочек только сейчас оформили проект.

— «Фиорентина» подтвердила свои планы постройки нового стадиона, — приводит Football Italia слова главного архитектора Флоренции Лоренцо Перры. — Сейчас будет идти анализ документации. Предположим, еще два года уйдет на все согласования, и в 2019 году строительство начнется. Думаю, к 2021 году «Фиорентина» сможет провести первый матч на новом стадионе.

Фиорентина
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