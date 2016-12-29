«Фиорентина» планирует открыть новый стадион в 2021 году

Стоимость объекта оценивается в 300 миллионов евро. «Фиалки» заявили о планах по строительству еще в 2012 году, но из-за бюрократических проволочек только сейчас оформили проект.

— «Фиорентина» подтвердила свои планы постройки нового стадиона, — приводит Football Italia слова главного архитектора Флоренции Лоренцо Перры. — Сейчас будет идти анализ документации. Предположим, еще два года уйдет на все согласования, и в 2019 году строительство начнется. Думаю, к 2021 году «Фиорентина» сможет провести первый матч на новом стадионе.