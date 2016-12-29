«Лестер» может приобрести футболиста «Сассуоло» Ачерби за €10 млн
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Лестер» намерен приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби за €10 млн. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.
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Переход защитника, контракт которого с «Сассуоло» заканчивается в 2018 году, может состояться уже в январе.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера хочет видеть в своей команде Ачерби.
Ачерби выступает за «Сассуоло» с 2013 года, до этого являлся игроком «Милана», за который провел шесть игр. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
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