Экс-полузащитник сборной Дании Кристиан Поульсен завершил карьеру футболиста в 36 лет
Бывший полузащитник сборной Дании Кристиан Поульсен завершил карьеру футболиста в возрасте 36 лет, сообщает Voetbal International.
Последним клубом Поульсена был «Копенгаген», контракт с которым истек в 2015 году. Как сообщает СМИ, датчанин прекратил поиски нового клуба и принял решение завершить карьеру.
В 2012 году он объявил о завершении выступлений за национальную команду, за которую он провел 92 матча и забил 6 мячей.
Поульсен принял участие в двух чемпионатах мира (в 2002 и 2010 годах) и двух чемпионатах Европы (2004 и 2012). На клубном уровне датчанин поиграл во всех
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