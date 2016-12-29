Экс-полузащитник сборной Дании Кристиан Поульсен завершил карьеру футболиста в 36 лет

Последним клубом Поульсена был «Копенгаген», контракт с которым истек в 2015 году. Как сообщает СМИ, датчанин прекратил поиски нового клуба и принял решение завершить карьеру.

В 2012 году он объявил о завершении выступлений за национальную команду, за которую он провел 92 матча и забил 6 мячей.