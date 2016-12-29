Ринкон успешно прошёл медицинское обследование в «Ювентусе»

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что сделка будет оформлена до конца дня.



Ранее в СМИ сообщалось, что туринцы арендуют 28-летнего футболиста за € 2 млн и будут обязаны впоследствии выкупить трансфер Ринкона за € 7−8 млн.



В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.