Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28298238/
29 декабря 2016, 17:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ринкон успешно прошёл медицинское обследование в «Ювентусе»

Полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон, который 29 декабря прибыл в Турин, успешно прошёл медицинское обследование.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что сделка будет оформлена до конца дня.

Ранее в СМИ сообщалось, что туринцы арендуют 28-летнего футболиста за € 2 млн и будут обязаны впоследствии выкупить трансфер Ринкона за € 7−8 млн.

В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.

Дженоа
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Агент: Эвра в Премьер-лиге? Не знаю, откуда появилась эта информация

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, прокомментировал новость о том, что француз может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах 35-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед».
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена