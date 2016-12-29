Ринкон успешно прошёл медицинское обследование в «Ювентусе»
Полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон, который 29 декабря прибыл в Турин, успешно прошёл медицинское обследование.
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Ранее в СМИ сообщалось, что туринцы арендуют 28-летнего футболиста за € 2 млн и будут обязаны впоследствии выкупить трансфер Ринкона за € 7−8 млн.
В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.
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