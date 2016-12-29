«Ливерпуль», «Милан» и «Рома» претендуют на нападающего «Пари Сен-Жермен» Хесе
Английский «Ливерпуль», а также итальянские «Милан» и «Рома» претендуют на футболиста французского «Пари Сен-Жермен» Хесе, сообщает Daily Mirror.
Хесе в августе заключил пятилетний контракт с «Пари Сен-Жермен». По информации L'Équipe, переход нападающего мадридского «Реала» обошелся парижскому клубу в 25 миллионов евро.
Об интересе к игроку заявил и президент испанского «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес, который сообщил, что «футболист хотел бы вернуться (в родной город) в
«Ливерпуль», «Милан» и «Рома» хотят получить Хесе и готовы платить столько, сколько он зарабатывает (во Франции). Мы же не можем позволить себе платить ему такую зарплату. Мы находимся в невыгодном положении и должны занять выжидательную позицию. Мы не хотим создавать ложные ожидания, — сказал Анхель Рамирес.
В текущем сезоне 23-летний форвард провел в чемпионате Франции 9 матчей и забил один гол.
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