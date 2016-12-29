«Ливерпуль», «Милан» и «Рома» претендуют на нападающего «Пари Сен-Жермен» Хесе

Хесе в августе заключил пятилетний контракт с «Пари Сен-Жермен». По информации L'Équipe, переход нападающего мадридского «Реала» обошелся парижскому клубу в 25 миллионов евро.

Об интересе к игроку заявил и президент испанского «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес, который сообщил, что «футболист хотел бы вернуться (в родной город) в Лас-Пальмас, но принадлежит «ПСЖ» и получает очень большую зарплату, которую по силам платить таким клубам, как «Ливерпуль», «Милан» и «Рома».

«Ливерпуль», «Милан» и «Рома» хотят получить Хесе и готовы платить столько, сколько он зарабатывает (во Франции). Мы же не можем позволить себе платить ему такую зарплату. Мы находимся в невыгодном положении и должны занять выжидательную позицию. Мы не хотим создавать ложные ожидания, — сказал Анхель Рамирес.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел в чемпионате Франции 9 матчей и забил один гол.