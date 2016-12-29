Дзадза рассматривает вариант перехода в «Валенсию»
Форвард Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Валенсии». 25-летний итальянец, права на которого принадлежат «Ювентусу», выступает в нынешнем сезоне в аренде в «Вест Хэме».
В восьми матчах
«История с «Вест Хэмом» завершена, — заявил отец игрока, который также является его агентом. — Мы рассматриваем разные варианты. Ведутся переговоры с «Валенсией», но это не единственное конкретное предложение, которое мы изучаем.
Конечно, мой сын хотел бы поиграть под руководством Чезаре Пранделли, однако существует вариант возвращения в серию A. Но не в «Ювентус», от такого развития событий мы очень далеки.
Напомним, Дзадза перешел в «Ювентус» из «Сассуоло» летом 2015 года и в прошлом сезоне забил пять голов в 19 матчах серии A.
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