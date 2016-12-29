Месси признан плеймейкером года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров.
Лучшим в уходящем году признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси (172 очка). Второе место занял одноклубник аргентинца Андрес Иньеста, а замкнул тройку призёров Тони Кроос.
Рейтинг 2016 года
1. Лионель Месси (Аргентина / «Барселона») 172 очков
2. Андрес Иньеста (Испания / «Барселона») 66
3. Тони Кроос (Германия / «Реал») 45
4. Месут Озил (Германия / «Арсенал») 39
5. Рияд Марез (Алжир / «Лестер Сити») 36
5. Лука Модрич (Хорватия / «Реал») 36
7. Кевин Де Брёйне (Бельгия / «Манчестер Сити») 31
8. Поль Погба (Франция / «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») 26
9. Эден Азар (Бельгия / «Челси») 14
10. Димитри Пайет (Франция / «Вест Хэм») 8
11. Давид Сильва (Испания / «Манчестер Сити») 5
12. Неймар (Бразилия / «Барселона») 3
12. Марек Гамшик (Словакия / «Наполи») 3
14. Тьяго Алькантара (Испания / «Бавария») 1
14. Хавьер Пасторе (Аргентина / «ПСЖ») 1.
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