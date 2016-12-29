«Бавария» и «Челси» претендуют на де Врея

24-летний голландец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена, но в нынешнем сезоне вернулся в основу команды и выходил в стартовом составе в 11 матчах серии A.

Контракт де Врея с «Лацио» действует до лета 2018 года, и пока клуб не инициирует переговоры о его продлении, в связи с чем де Врей склоняется к тому, что покинуть Рим в следующем межсезонье.

При этом по данным итальянских СМИ, «Челси» и «Бавария» могут сделать предложение по трансферу де Врея уже в январе.