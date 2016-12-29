Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28297069/
29 декабря 2016, 15:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Бавария» и «Челси» претендуют на де Врея

Защитник «Лацио» Стефан де Врей интересен «Баварии» и «Челси».

24-летний голландец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена, но в нынешнем сезоне вернулся в основу команды и выходил в стартовом составе в 11 матчах серии A.

Контракт де Врея с «Лацио» действует до лета 2018 года, и пока клуб не инициирует переговоры о его продлении, в связи с чем де Врей склоняется к тому, что покинуть Рим в следующем межсезонье.

При этом по данным итальянских СМИ, «Челси» и «Бавария» могут сделать предложение по трансферу де Врея уже в январе.

Лацио
Новости Матчи Состав Статистика
Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)