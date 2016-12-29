Англия-2016: лица года
В уходящем году
премьер-лига подарила миру самую удивительную сказку последних лет — «Лестер». На фоне «лис» померкли даже многочисленные гранды английского чемпионата. Корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ называет тех, кто олицетворял футбольную Англию в 2016-м.
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Клаудио РАНЬЕРИ
«Дили-динь, дили-дон»
«Эй, парень, мы в Лиге чемпионов. Мы в Лиге чемпионов!
Джейми ВАРДИ / Рияд МАХРЕЗ / Нголо КАНТЕ
Сотворившие чудо
Эту троицу нельзя отделять друг от друга, потому что поодиночке каждый из них не так силен. Это видно по текущему сезону: без Канте Варди и Махрез заметно сникли. Но в прошлом сезоне ранее никому не известный трезубец покорил Англию, сделав «Лестер» чемпионом. Возможно, этот трофей так и останется единственным в их карьерах, но это уже значит, что каждый из них не зря стал футболистом.
Жозе МОУРИНЬЮ
Дьявольски Особенный
Первую половину года португалец просидел без работы и терпеливо ждал окончания сезона. Летом Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед», хотя не все были этим довольны. Известно, что в 2013 году сэр Алекс Фергюсон не захотел видеть португальца своим преемником
Пеп ГВАРДЬОЛА
Всем известно, что каталонский тренер любит модные места и мегаполисы — он жил в Барселоне, Риме, Мюнхене,
Арсен ВЕНГЕР
Почти мэр Лондона
Триумф «Лестера» — это прежде всего отражение кризиса грандов. В сезоне-2015/16 почти все сильнейшие клубы Англии играли ужасно и показывали отвратительные результаты. Кроме одного. «Арсенал» играл как обычно и обошел абсолютно всех основных конкурентов, но все равно остался вторым. Возможно, это была последняя возможность Арсена Венгера взять титул — летом у француза, недавно отметившего 20-летие работы в клубе, истекает контракт, и он до сих пор не принял решение о его продлении.
Антонио КОНТЕ
Армани среди тренеров
Летом Арсен Венгер назвал
Юрген КЛОПП
25 января «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии одолел «Норвич» со счетом 5:4, а Клопп во время празднования сломал очки. 14 апреля в ответной встрече ¼ финала Лиги Европы «красные» победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:3, а Клопп держал все эмоции в себе. Эти две игры показательны: нынешний «Ливерпуль» — самая зрелищная команда Англии, а олицетворяет ее этот улыбчивый немец. В 2016-м он проиграл два финала — Лиги Европы и Кубка лиги. Но «Ливерпуль» все равно подарил болельщикам массу положительных эмоций.
Поль ПОГБА
Самый дорогой
105 миллионов евро — новая цена самого дорогого футболиста в истории. Но зовут его не Лионель Месси и не Криштиану Роналду, а Поль Погба, который разочаровал многих во время домашнего для Франции Euro. Пока хавбек не впечатляет и в премьер-лиге: за осень он сменил в два раза больше причесок, чем забил голов. И не имеет значения, что в его непосредственные обязанности не входят регулярное пополнение голевого счета команды — такова уж участь самого дорогого игрока.
Златан ИБРАГИМОВИЧ
Царь. Просто царь
За шведа «Манчестер Юнайтед» не заплатил ни пенни, но за эти полгода он принес не меньше пользы клубу, чем Погба. Прежде всего, это приобретение важно для «красных дьяволов» с имиджевой точки зрения, ведь Златан — это живой бренд. А еще — бомбардир. Он уже забил больше десятка мячей в
Сэм ЭЛЛАРДАЙС
Тренер и коррупционер
Большой Сэм — один из самых харизматичных английских тренеров. Но многим казалось, что Эллардайс создан только для работы с маленькими клубами. Весной он спас от вылета очередную команду («Сандерленд»), а затем принял самый крупный вызов в своей карьере — сборную Англии. Но Эллардайс провел только один матч во главе национальной команды, потому что влип в грандиозный скандал со взяточничеством. После такого у тренера был только один выход — подать в отставку. На днях Эллардайс вернулся к работе, возглавив «Кристал Пэлас».
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