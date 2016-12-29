Англия-2016: лица года

Клаудио РАНЬЕРИ

«Дили-динь, дили-дон»

«Эй, парень, мы в Лиге чемпионов. Мы в Лиге чемпионов! Диль-динь, дили-дон, парень!» — эти уже ставшие нарицательными слова весной произнес не обычный фанат «Лестера» в баре друзьям, а главный тренер команды на пресс-конференции журналистам. Раньери всегда был таким: странноватым, вызывающим насмешки окружающих, неординарным. Когда итальянец работал в «Челси», ему за чрезмерную любовь к ротации дали непереводимое прозвище Tinkerman. Теперь Раньери сам волен смеяться над кем угодно, потому что он сделал то, что будут вспоминать и через век.

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Джейми ВАРДИ / Рияд МАХРЕЗ / Нголо КАНТЕ

Сотворившие чудо

Эту троицу нельзя отделять друг от друга, потому что поодиночке каждый из них не так силен. Это видно по текущему сезону: без Канте Варди и Махрез заметно сникли. Но в прошлом сезоне ранее никому не известный трезубец покорил Англию, сделав «Лестер» чемпионом. Возможно, этот трофей так и останется единственным в их карьерах, но это уже значит, что каждый из них не зря стал футболистом.

Жозе МОУРИНЬЮ

Дьявольски Особенный

Первую половину года португалец просидел без работы и терпеливо ждал окончания сезона. Летом Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед», хотя не все были этим довольны. Известно, что в 2013 году сэр Алекс Фергюсон не захотел видеть португальца своим преемником из-за его скверного характера, но сейчас выхода не было. Осень выдалась противоречивой — Моуринью не показал, чем он лучше ван Гала и Мойеса и даже якобы поссорился с рядом игроков. Но «Юнайтед» все еще в чемпионской гонке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jose Mourinho is enjoying life at <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a>... <a href="https://t.co/bqKHhcyZqy">pic.twitter.com/bqKHhcyZqy</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/812282907179958272">23 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пеп ГВАРДЬОЛА

Турист-авантюрист

Всем известно, что каталонский тренер любит модные места и мегаполисы — он жил в Барселоне, Риме, Мюнхене, Нью-Йорке. Логично было предположить, что следующим пунктом на его пути станет Лондон, но Гвардьола неожиданно выбрал промышленный и скучный Манчестер. Перед началом чемпионата букмекеры называли «Сити» явным фаворитом — во многом из-за Гвардьолы. Но старт сезона оказался тяжелым — травмы, дисквалификации и сложная модель игры с постоянной тасовкой состава пока не дают «горожанам» взойти на трон.

Арсен ВЕНГЕР

Почти мэр Лондона

Триумф «Лестера» — это прежде всего отражение кризиса грандов. В сезоне-2015/16 почти все сильнейшие клубы Англии играли ужасно и показывали отвратительные результаты. Кроме одного. «Арсенал» играл как обычно и обошел абсолютно всех основных конкурентов, но все равно остался вторым. Возможно, это была последняя возможность Арсена Венгера взять титул — летом у француза, недавно отметившего 20-летие работы в клубе, истекает контракт, и он до сих пор не принял решение о его продлении.

Антонио КОНТЕ

Армани среди тренеров

Летом Арсен Венгер назвал премьер-лигу чемпионатом мира среди тренеров. И правильно: в Англию со всех уголков планеты приехали сильнейшие специалисты, чтобы выяснить, кто из них лучший. Пока побеждает Антонио Конте и «Челси», который к католическому Рождеству умудрился оторваться от преследователей на шесть очков и выдать длиннющую победную серию. При этом в сентябре некоторые СМИ поспешили его уволить за невнятный старт команды, а теперь они же называют Конте «Армани среди тренеров».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? Antonio Conte wishes you a fantastic Christmas! <a href="https://t.co/fUIMx8Zmf8">pic.twitter.com/fUIMx8Zmf8</a></p>— Chelsea FC (@ChelseaFC) <a href="https://twitter.com/ChelseaFC/status/812963861452099584">25 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Юрген КЛОПП

Рок-звезда

25 января «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии одолел «Норвич» со счетом 5:4, а Клопп во время празднования сломал очки. 14 апреля в ответной встрече ¼ финала Лиги Европы «красные» победили дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:3, а Клопп держал все эмоции в себе. Эти две игры показательны: нынешний «Ливерпуль» — самая зрелищная команда Англии, а олицетворяет ее этот улыбчивый немец. В 2016-м он проиграл два финала — Лиги Европы и Кубка лиги. Но «Ливерпуль» все равно подарил болельщикам массу положительных эмоций.

Поль ПОГБА

Самый дорогой

105 миллионов евро — новая цена самого дорогого футболиста в истории. Но зовут его не Лионель Месси и не Криштиану Роналду, а Поль Погба, который разочаровал многих во время домашнего для Франции Euro. Пока хавбек не впечатляет и в премьер-лиге: за осень он сменил в два раза больше причесок, чем забил голов. И не имеет значения, что в его непосредственные обязанности не входят регулярное пополнение голевого счета команды — такова уж участь самого дорогого игрока.

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Царь. Просто царь

За шведа «Манчестер Юнайтед» не заплатил ни пенни, но за эти полгода он принес не меньше пользы клубу, чем Погба. Прежде всего, это приобретение важно для «красных дьяволов» с имиджевой точки зрения, ведь Златан — это живой бренд. А еще — бомбардир. Он уже забил больше десятка мячей в премьер-лиге, хотя многие сомневались в том, что 35-летний форвард на такое способен.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Na all the Goals wey Zlatan Ibrahimovic don score for Manchester United so far<br><br>RETWEET U fit bless person TL<a href="https://t.co/BRoYAKPYNR">pic.twitter.com/BRoYAKPYNR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a></p>— Man United In Pidgin (@ManUtdInPidgin) <a href="https://twitter.com/ManUtdInPidgin/status/813333545154449408">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сэм ЭЛЛАРДАЙС

Тренер и коррупционер

Большой Сэм — один из самых харизматичных английских тренеров. Но многим казалось, что Эллардайс создан только для работы с маленькими клубами. Весной он спас от вылета очередную команду («Сандерленд»), а затем принял самый крупный вызов в своей карьере — сборную Англии. Но Эллардайс провел только один матч во главе национальной команды, потому что влип в грандиозный скандал со взяточничеством. После такого у тренера был только один выход — подать в отставку. На днях Эллардайс вернулся к работе, возглавив «Кристал Пэлас».