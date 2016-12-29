44 млн рублей в неделю! Пятерка самых высокооплачиваемых футболистов мира

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Напомним, сегодня нападающий стал игроком китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

5. Неймар.

Один из самых талантливых футболистов мира очень долго вел переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Дело даже доходило о возможном уходе. Отец игрока заявлял, что «Манчестер Юнайтед» был готов выложить за футболиста больше двухсот млн евро. Он также отметил, что и мадридский «Реал» был не против приобрести капитана сборной Бразилии. Как бы то ни было, Неймар решил остаться в «Барселоне» и совсем недавно подписал командой новый контракт с зарплатой в 410 тысяч евро.

4. Криштиану Роналду.

Лучший игрок 2016 года получает в «Реале» 435 тысяч евро в неделю. 31-летний Роналду сумел выиграть в уходящем году Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, и чемпионат Европы. Нападающий также выиграл «Золотой мяч». В общем, это был год, когда Роналду выиграл все, но вот в рейтинге самых высокооплачиваемых Криштиану оказался вне тройки призеров.

3. Оскар.

Молодой и талантливый бразилец предпочел отвергнуть предложение «Интера» и уехать в Китай. Совсем недавно экс-полузащитник «Челси» пополнил ряды «Шанхай СИПГ», став одноклубником Халка. По сообщениям прессы, зарплата Оскара в новой команде составит 435 тысяч евро в неделю.

2. Эсекиэль Лавесси.

Коллега Тевеса по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси, который сейчас выступает за китайский «Хэбэй Чайна Форчун», получает в неделю 578 тысяч евро. Кстати, ранее именно ему принадлежало звание самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

1. Карлос Тевес.

Наконец, победитель! Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса» сегодня перешел в «Шанхай Шэньхуа», подписав контракт с зарплатой в 615 тысяч фунтов в неделю. Да, именно столько Тевес будет получать в своей новой команде.

После ухода из «Ювентуса» Карлос решил вернуться в родной клуб «Бока Хуниорс», отвергнув предложения ряда европейских клубов. СМИ утверждали, что игрок и вовсе задумался о завершении карьеры.