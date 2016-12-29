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29 декабря 2016, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

44 млн рублей в неделю! Пятерка самых высокооплачиваемых футболистов мира

«Советский спорт» представляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, который возглавил аргентинский форвард Карлос Тевес.

Советский спорт представляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира который возглавил аргентинский форвард <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Тевес</span>. Увеличить
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Напомним, сегодня нападающий стал игроком китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

5. Неймар.

Один из самых талантливых футболистов мира очень долго вел переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Дело даже доходило о возможном уходе. Отец игрока заявлял, что «Манчестер Юнайтед» был готов выложить за футболиста больше двухсот млн евро. Он также отметил, что и мадридский «Реал» был не против приобрести капитана сборной Бразилии. Как бы то ни было, Неймар решил остаться в «Барселоне» и совсем недавно подписал командой новый контракт с зарплатой в 410 тысяч евро.

4. Криштиану Роналду.

Лучший игрок 2016 года получает в «Реале» 435 тысяч евро в неделю. 31-летний Роналду сумел выиграть в уходящем году Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, и чемпионат Европы. Нападающий также выиграл «Золотой мяч». В общем, это был год, когда Роналду выиграл все, но вот в рейтинге самых высокооплачиваемых Криштиану оказался вне тройки призеров.

3. Оскар.

Молодой и талантливый бразилец предпочел отвергнуть предложение «Интера» и уехать в Китай. Совсем недавно экс-полузащитник «Челси» пополнил ряды «Шанхай СИПГ», став одноклубником Халка. По сообщениям прессы, зарплата Оскара в новой команде составит 435 тысяч евро в неделю.

2. Эсекиэль Лавесси.

Коллега Тевеса по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси, который сейчас выступает за китайский «Хэбэй Чайна Форчун», получает в неделю 578 тысяч евро. Кстати, ранее именно ему принадлежало звание самого высокооплачиваемого футболиста в мире.

1. Карлос Тевес.

Наконец, победитель! Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса» сегодня перешел в «Шанхай Шэньхуа», подписав контракт с зарплатой в 615 тысяч фунтов в неделю. Да, именно столько Тевес будет получать в своей новой команде.

После ухода из «Ювентуса» Карлос решил вернуться в родной клуб «Бока Хуниорс», отвергнув предложения ряда европейских клубов. СМИ утверждали, что игрок и вовсе задумался о завершении карьеры.
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