44 млн рублей в неделю! Пятерка самых высокооплачиваемых футболистов мира
«Советский спорт» представляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, который возглавил аргентинский форвард Карлос Тевес.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, сегодня нападающий стал игроком китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».
5. Неймар.
Один из самых талантливых футболистов мира очень долго вел переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Дело даже доходило о возможном уходе. Отец игрока заявлял, что «Манчестер Юнайтед» был готов выложить за футболиста больше двухсот млн евро. Он также отметил, что и мадридский «Реал» был не против приобрести капитана сборной Бразилии. Как бы то ни было, Неймар решил остаться в «Барселоне» и совсем недавно подписал командой новый контракт с зарплатой в 410 тысяч евро.
4. Криштиану Роналду.
Лучший игрок 2016 года получает в «Реале» 435 тысяч евро в неделю. 31-летний Роналду сумел выиграть в уходящем году Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, и чемпионат Европы. Нападающий также выиграл «Золотой мяч». В общем, это был год, когда Роналду выиграл все, но вот в рейтинге самых высокооплачиваемых Криштиану оказался вне тройки призеров.
3. Оскар.
Молодой и талантливый бразилец предпочел отвергнуть предложение «Интера» и уехать в Китай. Совсем недавно
2. Эсекиэль Лавесси.
Коллега Тевеса по сборной Аргентины Эсекиэль Лавесси, который сейчас выступает за китайский «Хэбэй Чайна Форчун», получает в неделю 578 тысяч евро. Кстати, ранее именно ему принадлежало звание самого высокооплачиваемого футболиста в мире.
1. Карлос Тевес.
Наконец, победитель!
После ухода из «Ювентуса» Карлос решил вернуться в родной клуб «Бока Хуниорс», отвергнув предложения ряда европейских клубов. СМИ утверждали, что игрок и вовсе задумался о завершении карьеры.
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