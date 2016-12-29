Агент: Эвра в Премьер-лиге? Не знаю, откуда появилась эта информация

«Я не знаю, откуда пришла эта новость. Честно говоря, Патрис неплохо чувствует себя в “Ювентусе”. Я должен признать, что, как и все футболисты, он хочет чаще выходить на поле. Может ли он вернуться в АПЛ? Я честно не знаю. На сегодняшний день нет ничего конкретного», — цитирует агента Juvenews.eu.



Контракт Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в составе команды в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.