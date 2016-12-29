Агент: Эвра в Премьер-лиге? Не знаю, откуда появилась эта информация
Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, прокомментировал новость о том, что француз может вернуться в английскую
Премьер-лигу. В услугах 35-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед».
«Я не знаю, откуда пришла эта новость. Честно говоря, Патрис неплохо чувствует себя в “Ювентусе”. Я должен признать, что, как и все футболисты, он хочет чаще выходить на поле. Может ли он вернуться в АПЛ? Я честно не знаю. На сегодняшний день нет ничего конкретного», — цитирует агента Juvenews.eu.
Контракт Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в составе команды в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter