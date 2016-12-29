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29 декабря 2016, 15:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Эвра в Премьер-лиге? Не знаю, откуда появилась эта информация

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, прокомментировал новость о том, что француз может вернуться в английскую Премьер-лигу. В услугах 35-летнего игрока заинтересован «Вест Хэм Юнайтед».

«Я не знаю, откуда пришла эта новость. Честно говоря, Патрис неплохо чувствует себя в “Ювентусе”. Я должен признать, что, как и все футболисты, он хочет чаще выходить на поле. Может ли он вернуться в АПЛ? Я честно не знаю. На сегодняшний день нет ничего конкретного», — цитирует агента Juvenews.eu.

Контракт Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в составе команды в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.

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