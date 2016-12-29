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29 декабря 2016, 14:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бэйл надеется восстановиться к февральскому матчу ЛЧ с «Наполи»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл надеется восстановиться после травмы раньше срока. В конце ноября валлиец перенёс операцию на голеностопе. Врачи прогнозировали возвращение футболиста в апреле 2017 года, но Бэйл делает всё возможное, чтобы выйти на поле раньше.

Marca сообщает, что если реабилитация будет протекать гладко, то Гарет Бэйл может восстановиться к февральскому матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов, который в рамках 1/8 финала состоится 15 февраля.

Бэйл получил травму голеностопа в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1).

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