Бэйл надеется восстановиться к февральскому матчу ЛЧ с «Наполи»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл надеется восстановиться после травмы раньше срока. В конце ноября валлиец перенёс операцию на голеностопе. Врачи прогнозировали возвращение футболиста в апреле 2017 года, но Бэйл делает всё возможное, чтобы выйти на поле раньше.
Marca сообщает, что если реабилитация будет протекать гладко, то Гарет Бэйл может восстановиться к февральскому матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов, который в рамках 1/8 финала состоится 15 февраля.
Бэйл получил травму голеностопа в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1).
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