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29 декабря 2016, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Туран предпочитает «Барселону» китайским миллионам

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не хочет покидать команду, несмотря на предметный интерес из Китая. «Гуанчжоу Эвергранд» предлагает Турану трёхлетний контракт на сумму € 50 млн.

Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» официальное предложение пока не получила, но важнее то, что сам игрок не хочет покидать команду ради китайских миллионов.

В нынешнем сезоне 29-летний Туран принял участие в 19 официальных матчах за «Барселону», забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2020 года.

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