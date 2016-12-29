«Милан» хочет приобрести Иско и Фабрегаса
Китайский консорциум Sino Europe планирует инвестировать в «Милан» 350 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
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Новые владельцы итальянского клуба пока официально не вступили в свои права.
Крупные сделки Sino Europe планирует на следующее лето. Приоритетными целями для «Милана» считают два полузащитника сборной Испании — Сеск Фабрегас из «Челси» и Иско из «Реала». Также не исключается покупка хорватского хавбека «Реала» Матео Ковачича.
Отметим, что из этих трех футболистов только Ковачич имеет опыт выступлений в Италии. С 2013 по 2015 год 22-летний хорват играл за «Интер».
Китайский консорциум Sino Europe приобрел 99,3 акций «Милана» в августе. Сумма сделки оценивается в сумму 740 миллионов евро.
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