«Милан» хочет приобрести Иско и Фабрегаса

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Новые владельцы итальянского клуба пока официально не вступили в свои права. Из-за этого в зимнее трансферное окно «Милан» вряд ли будет покупать новых игроков.

Крупные сделки Sino Europe планирует на следующее лето. Приоритетными целями для «Милана» считают два полузащитника сборной Испании — Сеск Фабрегас из «Челси» и Иско из «Реала». Также не исключается покупка хорватского хавбека «Реала» Матео Ковачича.

Отметим, что из этих трех футболистов только Ковачич имеет опыт выступлений в Италии. С 2013 по 2015 год 22-летний хорват играл за «Интер».

Китайский консорциум Sino Europe приобрел 99,3 акций «Милана» в августе. Сумма сделки оценивается в сумму 740 миллионов евро.