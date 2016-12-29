Голкипер «Сандерленда» Пикфорд из-за травмы может пропустить около трёх месяцев
Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, который получил травму в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3), может пропустить практически весь остаток сезона, сообщает The Guardian.
По информации издания, 22-летнему футболисту может потребоваться операция на колене, на восстановление после которой потребуется около трёх месяцев.
В нынешнем сезоне английской
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