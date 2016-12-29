Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28295998/
29 декабря 2016, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голкипер «Сандерленда» Пикфорд из-за травмы может пропустить около трёх месяцев

Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, который получил травму в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3), может пропустить практически весь остаток сезона, сообщает The Guardian.

По информации издания, 22-летнему футболисту может потребоваться операция на колене, на восстановление после которой потребуется около трёх месяцев.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Пикфорд принял участие в 16 матчах, в которых пропустил 27 мячей и совершил 73 сейва.

Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена