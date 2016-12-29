Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28295778/
29 декабря 2016, 13:57 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Бернардески получил предложение от «ПСЖ»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески может перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание talkSPORT.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «ПСЖ». Отмечается, что действующий чемпион Лиги 1 уже предложил игроку контракт. Также сообщается, что в услугах итальянца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне 22-летний воспитанник «Фиорентины» провел во всех турнирах 24 матча, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 млн евро, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2019 года.

ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Фиорентина
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)