Агент: Контактировали с некоторыми китайскими клубами, но Хонда предпочитает MLS

«Мы контактировали с некоторыми китайскими клубами, но отказались от их предложений. Хонде было бы трудно адаптироваться в Китае. Мы определённо предпочитаем MLS. Кейсуке мало играет в “Милане” и боится потерять место в сборной», — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Japan Yahoo Sport.



Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к Хонде со стороны ряда английских команд, в числе которых «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон».