Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28295766/
29 декабря 2016, 13:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Контактировали с некоторыми китайскими клубами, но Хонда предпочитает MLS

Агент Хироюки Хонда, являющийся братом и представителем полузащитника «Милана» Кейсуке Хонды, рассказал, что контактировал с некоторыми китайскими клубами, но футболист заинтересован в переезде в MLS. Ранее стало известно, что «Сиэтл Саундерс» заинтересован в услугах бывшего игрока ЦСКА.

«Мы контактировали с некоторыми китайскими клубами, но отказались от их предложений. Хонде было бы трудно адаптироваться в Китае. Мы определённо предпочитаем MLS. Кейсуке мало играет в “Милане” и боится потерять место в сборной», — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Japan Yahoo Sport.

Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к Хонде со стороны ряда английских команд, в числе которых «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена