Агент: Контактировали с некоторыми китайскими клубами, но Хонда предпочитает MLS
Агент Хироюки Хонда, являющийся братом и представителем полузащитника «Милана» Кейсуке Хонды, рассказал, что контактировал с некоторыми китайскими клубами, но футболист заинтересован в переезде в MLS. Ранее стало известно, что «Сиэтл Саундерс» заинтересован в услугах бывшего игрока ЦСКА.
«Мы контактировали с некоторыми китайскими клубами, но отказались от их предложений. Хонде было бы трудно адаптироваться в Китае. Мы определённо предпочитаем MLS. Кейсуке мало играет в “Милане” и боится потерять место в сборной», — цитирует агента Football Italia со ссылкой на Japan Yahoo Sport.
Ранее в СМИ также сообщалось об интересе к Хонде со стороны ряда английских команд, в числе которых «Тоттенхэм Хотспур», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон».
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