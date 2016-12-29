Чемпион Англии по футболу «Лестер» признан лучшей командой 2016 года по версии AIPS
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Лестер Сити» признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), говорится в официальном релизе AIPS.
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«Лестер Сити», сенсационно ставший в уходящем году чемпионом Англии, победил в голосовании, в котором приняли участие журналисты из 110 стран мира. В итоге «Лестер» получил 20,71% голосов. Второе место в опросе заняла сборная Португалии, выигравшая чемпионат Европы-2016 по футболу, третьим стал победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал».
Сборная Португалии в итоге получила 15,39% голосов, а «Реал» — 11,2%.
Также AIPS определила лучшее спортивное событие года с точки зрения организации работы прессы. Члены AIPS выбрали Евро-2016 во Франции, за который отдали свои голоса 28,13% респондентов. Второе место заняли Олимпийские игры-2016 в
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