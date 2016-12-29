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29 декабря 2016, 13:44 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Чемпион Англии по футболу «Лестер» признан лучшей командой 2016 года по версии AIPS

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Лестер Сити» признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), говорится в официальном релизе AIPS.

МОСКВА 29 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Английский футбольный клуб <span class=error>Лестер</span> Сити признан лучшей командой 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (<span class=error>AIPS</span>) говорится в официальном <span class=error>релизе</span> <span class=error>AIPS</span>. Увеличить
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«Лестер Сити», сенсационно ставший в уходящем году чемпионом Англии, победил в голосовании, в котором приняли участие журналисты из 110 стран мира. В итоге «Лестер» получил 20,71% голосов. Второе место в опросе заняла сборная Португалии, выигравшая чемпионат Европы-2016 по футболу, третьим стал победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал».

Сборная Португалии в итоге получила 15,39% голосов, а «Реал» — 11,2%.

Также AIPS определила лучшее спортивное событие года с точки зрения организации работы прессы. Члены AIPS выбрали Евро-2016 во Франции, за который отдали свои голоса 28,13% респондентов. Второе место заняли Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро (25,6%), третье — чемпионат Европы по легкой атлетике, проходивший в Амстердаме (12,39%).

Лестер
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Руководство английского футбольного клуба «Лестер» выделит 30 млн фунтов главному тренеру команды Клаудио Раньери для покупки новых игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
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