Тимур Досмагамбетов: Намерен отработать свой контракт с «Тоболом» до конца

С одной стороны, креативный игрок в рамках турнира в сильнейшем дивизионе чемпионата Казахстана 23 раза выходил на поле в составе своей команды, с другой — лишь 9 раз он участвовал в игре со стартового свистка и в 7 матчах был заменен. Несмотря на недостаток игровой практики на клубном уровне, футболист вызывался в состав национальной сборной страны — однако сыграл за главную футбольную дружину Казахстана лишь в двух товарищеских встречах, выйдя в обеих на замену.



Вчера, 27 декабря, костанайцы завершили свой первый в это межсезонье зарубежный учебно-тренировочный сбор в Турции. Вместе с «Тоболом» к сезону-2017 готовился и связанный контрактом с этим клубом Тимур Досмагамбетов.

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил расспросить игрока о том, как проходили сборы, и какие он сам видит перед собой перспективы в следующем году.



— Тимур, как Вы оцениваете прошедшие сборы? Что они дали лично Вам?

— Сборы, на мой взгляд, прошли по плану. Наша команда победила в двух контрольных матчах и две встречи завершила вничью. Лично для меня сборы прошли успешно. Не все получалось, конечно, но это ведь только первые предсезонные сборы. Я вижу, что у нас подбирается хороший коллектив, и мы сможем замахнуться на что-то серьезное.



— В первом спарринге против суданской команды Вы забили очень красивый гол…

— В той игре нам противостоял хороший соперник. Была равная игра. В первом тайме мне удалось поучаствовать в голевой атаке, а после перерыва получилось забить красивый победный гол. Я увидел, что вратарь соперников вышел далеко из ворот, и мне оставалось только исполнить правильно удар. Рад, что это получилось. Начинать сбор с победы всегда приятно и полезно. Побеждать — вообще классно (Смеется).



— В последнее время молва сватает Вас в разные клубы. При этом звучат такие названия Ваших возможных будущих работодателей, как «Актобе», «Иртыш», «Кайсар» и Ваш родной «Окжетпес». Где же продолжите карьеру?

— Да. могу подтвердить, что эти слухи не беспочвенны. Ко мне обращались некоторые клубы. Но я не собираюсь покидать «Тобол». У меня действующий контракт, и меня все устраивает в костанайском клубе.



— Но там Вы имеете мало игровой практики. Не стоило ли бы сменить клуб ради того, чтобы чаще выходить на поле?

— Я имел мало игровой практики, но уверен, что в следующем сезоне эта ситуация изменится. Не считаю, что я слабее других. Что и буду доказывать. Я еще раз повторяю: у меня действующий контракт с «Тоболом», и пока я намерен отработать его до конца.



Что касается предложений от других клубов, то для этого есть мой агент и руководство «Тобола». Мое дело — играть в футбол.



Пользуясь случаем, хочу поздравить всех костанайских и казахстанских болельщиков с Новым годом. Пожелаю всем здоровья, удачи и исполнения желаний!