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29 декабря 2016, 13:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Китайские владельцы «Интера» готовы заплатить €150 млн за Алексиса Санчеса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Suning Commerce Group, владеющая итальянским футбольным клубом «Интер», намерен заплатить €150 млн за трансфер нападающего английского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщает газета Mirror.

Контракт чилийца с Арсеналом истекает летом 2018 года. Увеличить
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Контракт 28-летнего чилийца с «Арсеналом» заканчивается летом 2018 года, и руководство лондонцев может рассмотреть предложение о трансфере.

Санчес выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Арсенал». В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в различных турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

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