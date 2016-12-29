СМИ: Китайские владельцы «Интера» готовы заплатить €150 млн за Алексиса Санчеса
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Suning Commerce Group, владеющая итальянским футбольным клубом «Интер», намерен заплатить €150 млн за трансфер нападающего английского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщает газета Mirror.
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Контракт 28-летнего чилийца с «Арсеналом» заканчивается летом 2018 года, и руководство лондонцев может рассмотреть предложение о трансфере.
Санчес выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Арсенал». В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в различных турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.
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