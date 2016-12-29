Аслан Дарабаев перешел в «Иртыш»
Казахстанский полузащитник Аслан Дарабаев подписал контракт с павлодарским «Иртышом», сообщает
пресс-служба клуба.
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27-летний воспитанник карагандинского футбола перебрался в «Иртыш» из алматинского «Кайрата». Также в послужном списке Дарабаева значатся такие клубы, как «Шахтер», «Атырау» и «Актобе». За национальную сборную Казахстана футболист провел четыре матча.
Достижения:
— Бронзовый призер Чемпионата Казахстана: 2009 («Шахтер», Караганды)
— Серебряный призер Чемпионата Казахстана: 2010 («Актобе», Актобе)
— Бронзовый призер Чемпионата Казахстана: 2011 («Актобе», Актобе)
— Бронзовый призер Чемпионата Казахстана: 2012 («Актобе», Актобе)
— Бронзовый призер Чемпионата Казахстана: 2014 («Кайрат», Алматы)
— Обладатель Кубка Казахстана: 2014 («Кайрат», Алматы)
— Серебряный призер Чемпионата Казахстана: 2015 («Кайрат», Алматы)
— Обладатель Кубка Казахстана: 2015 («Кайрат», Алматы)
— Обладатель Суперкубка Казахстана: 2016 («Кайрат», Алматы)
— Серебряный призер Чемпионата Казахстана: 2016 («Кайрат», Алматы).
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