Рыбка, покинувший киевское «Динамо», может продолжить карьеру в Турции
Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Рыбка может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщил журналист Эртан Сюзгюн в своём «твиттере».
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В конце прошлой недели стало известно, что киевское «Динамо» рассталось с 29-летним футболистом, чей контракт подошёл к концу. Рыбка близок к переходу в «Карабюкспор». Трансфер должен быть оформлен в ближайшие дни.
Напомним, что 26 декабря в «Карабюкспор» перешёл бывший нападающий донецкого «Шахтёра» Евгений Селезнёв.
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