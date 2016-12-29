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29 декабря 2016, 13:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рыбка, покинувший киевское «Динамо», может продолжить карьеру в Турции

Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Рыбка может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщил журналист Эртан Сюзгюн в своём «твиттере».

Бывший голкипер киевского Динамо Александр Рыбка может продолжить карьеру в Турции. Увеличить
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В конце прошлой недели стало известно, что киевское «Динамо» рассталось с 29-летним футболистом, чей контракт подошёл к концу. Рыбка близок к переходу в «Карабюкспор». Трансфер должен быть оформлен в ближайшие дни.

Напомним, что 26 декабря в «Карабюкспор» перешёл бывший нападающий донецкого «Шахтёра» Евгений Селезнёв.

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