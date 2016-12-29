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29 декабря 2016, 12:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» сообщил о прибытии Ринкона в Турин для медосмотра

Полузащитник «Дженоа» Томас Ринкон прибыл в Турин на медицинский осмотр в стан «Ювентуса». Об этом сообщил официальный «Твиттер» туринской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что туринцы арендуют 28-летнего футболиста за € 2 млн и будут обязаны впоследствии выкупить трансфер Ринкона за € 7−8 млн. При этом трансфер не исключает возможного перехода в «Ювентус» полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

В нынешнем розыгрыше Серии А Ринкон провёл 16 матчей, в которых отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки.

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