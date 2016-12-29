Дебюши может продолжить карьеру в «Марселе»
Защитник «Арсенала» Матьё Дебюши, получивший травму в первом же матче сезона-2016/17 за лондонский клуб, в январе может покинуть команду. Об этом сообщает L’Equipe. В услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Марсель».
«Я пока не знаю, где окажусь. Поиском команды занимаются мои агенты. Если это будет “Марсель”, то “Марсель”. Несмотря на последние результаты, эта команда остаётся одной из лучших во Франции, там хороший проект, которым руководит тренер, хорошо мне знакомый», — рассказал Дебюши.
Контракт Матьё Дебюши истекает летом 2019 года. В текущем сезоне француз провёл на поле всего 16 минут.
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