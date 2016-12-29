Алейкс Видаль намерен зимой покинуть «Барселону»

Согласно информации источника, футболист попытается сменить клубную прописку. Видаль считает, что в каталонском клубе на игровую практику ему рассчитывать не приходится. До сих пор он не пользовался доверием главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике и считает, что в ближайшем будущем ничего не изменится.



Видаль пополнил ряды «Барселоны» летом 2015 года, защищая до этого цвета «Севильи». За него тогда заплатили € 18 млн, подписав с игроком пятилетний контракт.

По итогам 16 туров чемпионата Испании Видаль принял участие лишь в одном матче.