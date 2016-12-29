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29 декабря 2016, 12:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алейкс Видаль намерен зимой покинуть «Барселону»

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль окончательно определился со своими планами на зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, футболист попытается сменить клубную прописку. Видаль считает, что в каталонском клубе на игровую практику ему рассчитывать не приходится. До сих пор он не пользовался доверием главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике и считает, что в ближайшем будущем ничего не изменится.

Видаль пополнил ряды «Барселоны» летом 2015 года, защищая до этого цвета «Севильи». За него тогда заплатили € 18 млн, подписав с игроком пятилетний контракт.

По итогам 16 туров чемпионата Испании Видаль принял участие лишь в одном матче.

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