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29 декабря 2016, 11:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Днепре» начался процесс выплаты задолженности перед сотрудниками

В «Днепре» начался процесс выплаты задолженности перед сотрудниками.

В Днепре начался процесс выплаты задолженности перед сотрудниками. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт днепровского клуба, пока погашена только часть долга. Отмечается, что зарплата футболистам «Днепра» выплачивается исправно, а перед работниками клуба выросла задолженность около 11 месяцев.

Ранее в СМИ сообщалось, что если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, ранее работавшего в команде, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в первую лигу.

После 18 туров днепряне занимают в таблице УПЛ 10-е место.

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Новости Зарубежного футбола

ФК «Днепр» будет переведен в первый дивизион, если не погасит долги до 19 января

ФК «Днепр» будет переведен в первый дивизион, если не погасит долги до 19 января

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) переведет украинский «Днепр» в первый дивизион чемпионата страны, если клуб не погасит долги перед бывшим главным тренером команды и его штабом до 19 января. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Украины (ФФУ) Юрий Записоцкий, чьи слова приводит портал sport.ua.
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