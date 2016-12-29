Траоре: Ушёл из «Барселоны», потому что мне не дали шанса себя проявить

«Я покинул “Барселону”, потому что мне не дали шанса. Если бы он был, я бы ответил, чего мне не хватило. Мне сказали оставаться в “Барселоне Б”, где я уже работал два года и продолжал расти. Я лишь просил дать мне возможность проявить себя и показать, подходит ли клубу мой уровень игры.



Я хотел, чтобы мне объяснили ситуацию, но со мной не общались. Я был вынужден искать другие варианты. Со временем мы посмотрим, правильно ли сделала “Барселона”. Я не расстраиваюсь», — цитирует Траоре Mundo Deportivo.