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29 декабря 2016, 11:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Траоре: Ушёл из «Барселоны», потому что мне не дали шанса себя проявить

Полузащитник «Мидлсбро» Адама Траоре рассказал, почему решил уйти из «Барселоны». Хавбек выступал за каталонскую команду с 2013 по 2015 год.

«Я покинул “Барселону”, потому что мне не дали шанса. Если бы он был, я бы ответил, чего мне не хватило. Мне сказали оставаться в “Барселоне Б”, где я уже работал два года и продолжал расти. Я лишь просил дать мне возможность проявить себя и показать, подходит ли клубу мой уровень игры.

Я хотел, чтобы мне объяснили ситуацию, но со мной не общались. Я был вынужден искать другие варианты. Со временем мы посмотрим, правильно ли сделала “Барселона”. Я не расстраиваюсь», — цитирует Траоре Mundo Deportivo.

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