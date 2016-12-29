В «Монпелье» назвали глупой мысль о подписании контракта с Адебайором
Президент «Монпелье» Луи Николлен подчеркнул, что в клубе никогда не задумывались о подписании контракта с нападающим Эмманюэлем Адебайором, который является свободным агентом. Ранее сообщалось, что французы ищут замену форварду Казимиру Нинга, выбывшему на длительный срок
из-за травмы крестообразной связки.
— Вопрос о подписании контракта с Адебайором никогда не поднимался, — приводит Goal.com слова Николлена. — Не стоит забывать о том, что он будет выступать на Кубке Африки. Было бы глупо сделать это.
Напомним, летом «Лион» был заинтересован в подписании контракта с Адебайором, но после переговоров с игроком, во время которых тот курил и употреблял алкоголь, принял решение этого не делать.
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