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29 декабря 2016, 11:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В «Монпелье» назвали глупой мысль о подписании контракта с Адебайором

Президент «Монпелье» Луи Николлен подчеркнул, что в клубе никогда не задумывались о подписании контракта с нападающим Эмманюэлем Адебайором, который является свободным агентом. Ранее сообщалось, что французы ищут замену форварду Казимиру Нинга, выбывшему на длительный срок из-за травмы крестообразной связки.

— Вопрос о подписании контракта с Адебайором никогда не поднимался, — приводит Goal.com слова Николлена. — Не стоит забывать о том, что он будет выступать на Кубке Африки. Было бы глупо сделать это.

Напомним, летом «Лион» был заинтересован в подписании контракта с Адебайором, но после переговоров с игроком, во время которых тот курил и употреблял алкоголь, принял решение этого не делать.

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СМИ: Экс-футболист «Арсенала» Адебайор может продолжить карьеру в «Монпелье»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Тоголезский футболист Эммануэль Адебайор, известный по выступлениям за лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также за «Манчестер Сити», может продолжить свою карьеру в «Монпелье», сообщает L’Equipe.
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