В «Монпелье» назвали глупой мысль о подписании контракта с Адебайором

— Вопрос о подписании контракта с Адебайором никогда не поднимался, — приводит Goal.com слова Николлена. — Не стоит забывать о том, что он будет выступать на Кубке Африки. Было бы глупо сделать это.

Напомним, летом «Лион» был заинтересован в подписании контракта с Адебайором, но после переговоров с игроком, во время которых тот курил и употреблял алкоголь, принял решение этого не делать.