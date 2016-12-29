Трезеге: Работа Зидана в «Реале» является чудесным откровением
Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением о работе Зинедина Зидана у руля мадридского «Реала». Трезеге считает, что французский специалист отлично справляется со своими обязанностями.
«Работа Зидана в «Реале» является чудесным откровением. Мы не представляли Зизу на этом посту, во всяком случае настолько рано. Его достоинства в том, что он близок к футболистам и отлично знает клуб. Со стороны кажется, что со столькими звёздами побеждать легко, однако до него многие специалисты терпели крах в «Реале», — приводит слова Трезеге Le Parisien.
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