Окслейд-Чемберлен может сменить «Арсенал» на «Ливерпуль»
Полузащитник «Арсенала» Алекс
Окслейд-Чемберлен может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с игроком заинтересован «Ливерпуль».
Главный тренер «красных» Юрген Клопп рассматривает хавбека в качестве замены Садио Мане, который покинет команду для участия в Кубке Африки. В свою очередь 23-летний англичанин хочет уйти из клуба. Футболист недоволен количеством игрового времени.
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