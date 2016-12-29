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29 декабря 2016, 10:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Окслейд-Чемберлен может сменить «Арсенал» на «Ливерпуль»

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с игроком заинтересован «Ливерпуль».

Главный тренер «красных» Юрген Клопп рассматривает хавбека в качестве замены Садио Мане, который покинет команду для участия в Кубке Африки. В свою очередь 23-летний англичанин хочет уйти из клуба. Футболист недоволен количеством игрового времени.

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