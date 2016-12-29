Окслейд-Чемберлен может сменить «Арсенал» на «Ливерпуль»

Главный тренер «красных» Юрген Клопп рассматривает хавбека в качестве замены Садио Мане, который покинет команду для участия в Кубке Африки. В свою очередь 23-летний англичанин хочет уйти из клуба. Футболист недоволен количеством игрового времени.