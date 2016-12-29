Конте угостил журналистов пивом

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«ЧЕЛСИ»: ДВЕ ПОБЕДЫ ДО РЕКОРДА

Не расстраивайтесь, если вы сбились со счета — даже не все болельщики «синих» помнят, сколько конкретно побед подряд одержала их любимая команда. Напоминаем: после матча с «Борнмутом» выигрышная серия «Челси» достигла числа 12, а это значит, что до рекорда «Арсенала» команде Антонио Конте осталось всего две игры. Сам итальянец выдающемуся достижению важности не придает: «Рекорд не будет иметь никакого значения, если он не поможет нам добыть титул, — справедливо заметил специалист. — Хотя, конечно, каждый из нас гордится этим».

Футбол Англия 2016/2017 Тур 18, 26.12.2016, 18:00 3:0 Челси Борнмут

Главный тренер «Челси» покоряет не только премьер-лигу, но и сердца журналистов. На днях репортер BBC Джон Саутхолл поведал, что по окончании предрождественской пресс-конференции Конте повел группу журналистов в паб! «Мы пошли в бар недалеко от базы “Челси”, — рассказывает Саутхолл. — Он купил нам по пиву и побеседовал с нами некоторое время. Это было очень трогательно и показательно: то, как он общается с прессой и с игроками, находит отражение в его работе».

Трудно поверить, что еще в сентябре многие английские СМИ чуть ли не отправляли Конте в отставку — лишнее подтверждение тому, как они ветрены.

МХИТАРЯН: ЛУЧШИЙ ГОЛ В КАРЬЕРЕ

Если вы еще не видели шедевр, который сотворил полузащитник «МЮ» в игре с «Сандерлендом», то вы упустили самый цимес английского сезона. Срочно исправляйтесь — словами этот гол все равно не передать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mkhitaryan with an amazing Scorpion Kick goal! Goal of the season? ? <a href="https://t.co/zKlridRt3V">pic.twitter.com/zKlridRt3V</a></p>— Futbol Agent (@Futbol_Agent_) <a href="https://twitter.com/Futbol_Agent_/status/813433960944586752">26 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Даже судьи не стали отменять взятие ворот, хотя Мхитарян на сто процентов находился в положении «вне игры». А как его отменить — «ударом скорпиона» в своей карьере забивали лишь единицы, в числе которых и Ибрагимович, отдавший голевую передачу армянину. Сам Златан в этой игре записал на свой счет три результативных очка (1+2), но Мхитарян все равно затмил шведа. «Это лучший гол в моей карьере», — кратко описал свое творение полузащитник. При этом в тот же день стало известно, что Мхитарян не попал в десятку лучших спортсменов Армении по версии Федерации спортивных журналистов страны. Как?

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТУРЕ

Футбол Англия 2016/2017 Тур 18, 26.12.2016, 20:15 0:3 Халл Сити Манчестер Сити

«Манчестер Сити» больше часа валял дурака в матче с худшей командой лиги, но в заключительную треть часа уместил сразу три гола. «У нас нет права на ошибку, — отметил после игры с “Халлом” Пеп Гвардьола. — Для нас каждый матч сродни финалу. “Челси” выиграл уже 12 раз кряду, а мы провели на семь матчей больше, причем это были важные встречи вроде еврокубковых. Но футбол непредсказуем».

«Сити» все еще отстает от лидера на семь очков, но, если бы не гол Туре, отрыв мог бы и увеличиться. Ивуариец открыл счет, реализовав пенальти, а по окончании встречи получил приз лучшему игроку. «Яя действует безупречно с того момента, как вернулся в состав», — добавил Гвардьола. И правда: команда выиграла все пять матчей, в основе которых выходил Туре.

56 СЕКУНД СТАРРИДЖА

На следующий день после матча с «Халлом» Гвардьола отправился на «Энфилд», чтобы посмотреть встречу «Ливерпуля» со «Стоуком». 31 декабря «красные» встретятся с «Манчестер Сити» в одном из ключевых матчей первого круга, так что каталонцу нужно было все внимательно изучить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jurgen Klopp had a brilliant response to Pep Guardiola's 'spying mission' at Anfield... <a href="https://t.co/azJmIiXgsl">https://t.co/azJmIiXgsl</a> <a href="https://t.co/H4SWVJvMZY">pic.twitter.com/H4SWVJvMZY</a></p>— TheSPORTbible (@TSBible) <a href="https://twitter.com/TSBible/status/814075333557284864">28 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что же он увидел? Во-первых, очередную помарку голкипера «Ливерпуля»: Миньоле неверно выбрал позицию и пропустил удар Уолтерса в ближний угол. Во-вторых, очередные голы Лалланы и Роберту Фирмину, который вышел в основе, несмотря на обнародованную накануне информацию о вождении в нетрезвом виде. В-третьих, чудовищную ошибку Шоукросса, подарившего едва вышедшему на замену Старриджу гол. Английский форвард забил впервые в текущем чемпионате, причем на это ему понадобилось всего 56 секунд — именно столько прошло между появлением Старриджа на поле и его точным попаданием в сетку ворот.

После игры Юрген Клопп как обычно шутил. На этот раз — о коллеге: «Удивительно, что Гвардьола находился на трибунах. Раньше и я так делал, но потом походы на стадионы трансформировались в автограф-сессии. Надеюсь, и Пеп все это время раздавал автографы!».

«ТОТТЕНХЭМ»: РЕКОРД КЛУБА

Футбол Англия 2016/2017 Тур 18, 28.12.2016, 22:45 1:4 Саутгемптон Тоттенхэм Хотспур

2016-й — один из лучших годов в истории «Тоттенхэма». Что подтверждает и статистика: за это время «шпоры» набрали 71 очко в премьер-лиге — больше, чем когда-либо.

Достичь рекорда помогла разгромная победа над «Саутгемптоном» — бывшим клубом Маурисио Покеттино. Перед игрой аргентинец предположил, что некоторые болельщики «святых» ненавидят тренера, потому что он перешел в «Тоттенхэм» и переманил в Лондон Алдервейрелда и Ваньяму. После вчерашнего матча ненавистников точно не убавилось: «Саутгемптон» проиграл во многом из-за сомнительного удаления Редмонда, а «шпоры» одержали третью победу подряд.

ЗДРАВСТВУЙ, ЭЛЛАРДАЙС! ДО СВИДАНИЯ, БРЭДЛИ!

Построждественский тур примечателен еще и дебютом одного тренера, а также заключительным матчем в премьер-лиге другого. Сэм Эллардайс, который вовсю пытается смыть с себя клеймо коррупционера, начал в «Кристал Пэлас» с ничьей в игре с «Уотфордом». Но после матча болельщики и СМИ больше обсуждали не фигуру экс-тренера сборной Англии, а «нырок» талисмана «Уотфорда» — шершня Харри. Он спародировал падение в чужой штрафной полузащитника лондонцев Заа, за которое тот получил предупреждение. Эллардайс был этим очень недоволен и потребовал, чтобы Футбольная ассоциация обратила на это внимание.

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