Иско не продлевает контракт с «Реалом», намереваясь дождаться окончания сезона

Согласно информации источника, футболист сборной Испании намерен дождаться окончания текущего сезона и тогда уже принять окончательное решение. Руководство клуба уже вело переговоры с Иско относительно пролонгации соглашения. Изначально обе стороны склоняются к продлению контракта, однако для Иско главное — игровая практика. Финансовый вопрос определяющей роли не играет.



По итогам 16 туров Примеры Иско сыграл в 12 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 8 из них. Стал автором 2 голов и 2 голевых передач.



Действующий контракт Иско с «Реалом» в силе до лета 2018 года.