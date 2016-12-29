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29 декабря 2016, 9:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Иско не продлевает контракт с «Реалом», намереваясь дождаться окончания сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Иско не спешит продлевать контракт со своим нынешним клубом, сообщает AS.

Согласно информации источника, футболист сборной Испании намерен дождаться окончания текущего сезона и тогда уже принять окончательное решение. Руководство клуба уже вело переговоры с Иско относительно пролонгации соглашения. Изначально обе стороны склоняются к продлению контракта, однако для Иско главное — игровая практика. Финансовый вопрос определяющей роли не играет.

По итогам 16 туров Примеры Иско сыграл в 12 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 8 из них. Стал автором 2 голов и 2 голевых передач.

Действующий контракт Иско с «Реалом» в силе до лета 2018 года.

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