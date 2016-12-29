Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой £ 615 тыс. в неделю

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32-летний Тевес будет получать £ 615 тыс. в неделю, сообщает Daily Mail. Таким образом, Карлос обошёл форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который зарабатывает £ 365 тыс. в неделю.



В текущем сезоне Тевес провёл в чемпионате Аргентины 10 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.



Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет признался, что для него переход Тевеса стал неожиданностью.