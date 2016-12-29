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29 декабря 2016, 8:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой £ 615 тыс. в неделю

Аргентинский нападающий Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в китайский «Шанхай Шэньхуа».

Аргентинский нападающий <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Тевес</span> стал самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в китайский Шанхай Шэньхуа. Увеличить
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32-летний Тевес будет получать £ 615 тыс. в неделю, сообщает Daily Mail. Таким образом, Карлос обошёл форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который зарабатывает £ 365 тыс. в неделю.

В текущем сезоне Тевес провёл в чемпионате Аргентины 10 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Ранее главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет признался, что для него переход Тевеса стал неожиданностью.
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