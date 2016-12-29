В «Шальке-04» опровергли слухи о переходе нападающего «Гамбурга» Ласогга

«Шальке» абсолютно не контактировал и не контактирует с Ласоггой", — приводит слова Хайделя MOPO.



По итогам 16 туров чемпионата Германии Ласогга принял участие в 13 матчах, выйдя на поле в стартовом составе в 5 из них. Голами и результативными передачами не отметился. Сама команда с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.