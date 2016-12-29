«Бенфика» увеличит сумму отступных за Нильссона-Линделёфа до € 60 млн
«Бенфика» планирует продлить контракт с защитником Виктором
Нильссоном-Линделёфом, сообщает O Jogo.
По информации издания, 22-летний швед подпишет контракт на четыре с половиной года и будет получать € 3,5 млн в год при том, что нынешняя зарплата игрока — € 200 тыс. в год.
Увеличится также и сумма отступных за игрока сборной Швеции, которая теперь составит € 60 млн.
Ранее сообщалось, что предметный интерес к
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