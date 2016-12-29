«Бенфика» увеличит сумму отступных за Нильссона-Линделёфа до € 60 млн

По информации издания, 22-летний швед подпишет контракт на четыре с половиной года и будет получать € 3,5 млн в год при том, что нынешняя зарплата игрока — € 200 тыс. в год.



Увеличится также и сумма отступных за игрока сборной Швеции, которая теперь составит € 60 млн.



Ранее сообщалось, что предметный интерес к Нильссону-Линделёфу проявляет «Манчестер Юнайтед», который тем не менее решил не покупать игрока в январе.