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29 декабря 2016, 9:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» увеличит сумму отступных за Нильссона-Линделёфа до € 60 млн

«Бенфика» планирует продлить контракт с защитником Виктором Нильссоном-Линделёфом, сообщает O Jogo.

По информации издания, 22-летний швед подпишет контракт на четыре с половиной года и будет получать € 3,5 млн в год при том, что нынешняя зарплата игрока — € 200 тыс. в год.

Увеличится также и сумма отступных за игрока сборной Швеции, которая теперь составит € 60 млн.

Ранее сообщалось, что предметный интерес к Нильссону-Линделёфу проявляет «Манчестер Юнайтед», который тем не менее решил не покупать игрока в январе.

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