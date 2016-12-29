Вальверде может возглавить «Барселону» в случае ухода Луиса Энрике

Действующее соглашение Луиса Энрике истекает 30 июня и 46-летний специалист пока не решил, будет ли его продлевать, взяв паузу на размышления.



Контракт Вальверде с «Атлетиком» также рассчитан до конца сезона. В бытность игроком он выступал за каталонцев с 1988 по 1990 год.