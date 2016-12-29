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29 декабря 2016, 9:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вальверде может возглавить «Барселону» в случае ухода Луиса Энрике

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде является главным кандидатом на пост наставника «Барселоны», если Луис Энрике решит покинуть клуб, сообщает Marca.

Действующее соглашение Луиса Энрике истекает 30 июня и 46-летний специалист пока не решил, будет ли его продлевать, взяв паузу на размышления.

Контракт Вальверде с «Атлетиком» также рассчитан до конца сезона. В бытность игроком он выступал за каталонцев с 1988 по 1990 год.

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