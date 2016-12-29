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29 декабря 2016, 0:55 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии, разгромив «Саутгемптон».

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Встреча, прошедшая в среду на поле «Саутгемптона», завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонцев, у которых забили Деле Алли (19-я, 87-я минуты), Харри Кейн (52) и Сон Хын Мин (85). Кейн на 58-й минуте не забил пенальти, пробив выше ворот. У «Саутгемптона» отличился Виргил ван Дейк (2), а полузащитник Натан Редмонд на 57-й минуте получил красную карточку.

«Тоттенхэм» с 36 очками идет на 5-м месте в чемпионате, «Саутгемптон» (24) — на 8-м.

28.12.2016 22:45 основной раунд: 18-й тур St Mary's Stadium
Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Хотспур
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Клод Пюэль Маурисио Покеттино
Голы
2′ Виргил ван Дейк (Дж. Уорд-Проуз) 17
20 Деле Алли 19′
10 Харри Кейн (К. Эриксен) 52′
7 Сон Хын Мин 85′
20 Деле Алли (Д. Роуз) 87′
Нереализованные пенальти
10 Х. Кейн 58′
Составы
Фрэйзер Форстер 1
Седрик Суариш 2
Жозе Фонти 6
Виргил ван Дейк 17
Райан Бертранд 21
Ориоль Ромеу 14
Джеймс Уорд-Проуз 16
57′ Натан Редмонд 22
72′ Стивен Дэйвис 8
Душан Тадич 11
72′ Софьян Буфаль 19
Пьер-Эмиль Хейбьерг 23
72′ Джей Родригес 9
90′ Шейн Лонг 7
1 Юго Ллорис
2 Кайл Уокер 55′
3 Дэнни Роуз 60′
5 Ян Фертонген 90′
12 Виктор Ваньяма
15 Эрик Дайер
20 Деле Алли
23 Кристиан Эриксен
17 Мусса Сиссоко 74′
7 Сон Хын Мин
19 Мусса Дембеле 82′ 15′
29 Харри Уинкс
10 Харри Кейн 89′
9 Винсент Янссен
Статистика
1 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 5
2 Угловые 10
7 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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