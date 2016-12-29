«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» одержали волевую победу в матче 18-го тура чемпионата Англии, разгромив «Саутгемптон».
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Встреча, прошедшая в среду на поле «Саутгемптона», завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонцев, у которых забили Деле Алли (19-я, 87-я минуты), Харри Кейн (52) и Сон Хын Мин (85). Кейн на 58-й минуте не забил пенальти, пробив выше ворот. У «Саутгемптона» отличился Виргил ван Дейк (2), а полузащитник Натан Редмонд на 57-й минуте получил красную карточку.
«Тоттенхэм» с 36 очками идет на 5-м месте в чемпионате, «Саутгемптон» (24) — на 8-м.
|28.12.2016 22:45
|основной раунд: 18-й тур
|St Mary's Stadium
|Саутгемптон
|1:4
|Тоттенхэм Хотспур
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Клод Пюэль
|Маурисио Покеттино
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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