«Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии

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Встреча, прошедшая в среду на поле «Саутгемптона», завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонцев, у которых забили Деле Алли (19-я, 87-я минуты), Харри Кейн (52) и Сон Хын Мин (85). Кейн на 58-й минуте не забил пенальти, пробив выше ворот. У «Саутгемптона» отличился Виргил ван Дейк (2), а полузащитник Натан Редмонд на 57-й минуте получил красную карточку.

«Тоттенхэм» с 36 очками идет на 5-м месте в чемпионате, «Саутгемптон» (24) — на 8-м.