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29 декабря 2016, 0:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

El Pais: Самира Насри подозревают в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD) начало расследование в отношении французского футболиста «Севильи» Самира Насри по поводу возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает El Pais.

Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD) начало расследование в отношении французского футболиста Севильи Самира Насри по поводу возможного нарушения антидопинговых правил сообщает El Pais. Увеличить
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По информации источника, Насри, выступающему в «Севилье» на правах аренды из английского «Манчестер Сити», в американской клинике на прошлой неделе поставили капельницу с витаминным раствором для укрепления иммунитета, в результате чего в организме игрока оказался литр жидкости. Информация была размещена в Twitter клиники, где говорилось, что Насри посетил клинику, а также была приложена фотография.

Картинка привлекла внимание Ричарда Ингса, бывшего допинг-офицера австралийского антидопингового агентства, который отправил информацию Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и AEPSAD, которое начало расследование в отношении Насри.

По правилам WADA без четких медицинских показаний, таких как госпитализация или терапевтическое исключение, в организм разрешено внутривенное введение только 50 миллилитров разрешенных жидкостей.

Бывший игрок сборной Франции Насри в текущем сезоне провел за «Севилью» 14 матчей, в которых забил три мяча.

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