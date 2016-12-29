El Pais: Самира Насри подозревают в нарушении антидопинговых правил
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD) начало расследование в отношении французского футболиста «Севильи» Самира Насри по поводу возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает El Pais.
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По информации источника, Насри, выступающему в «Севилье» на правах аренды из английского «Манчестер Сити», в американской клинике на прошлой неделе поставили капельницу с витаминным раствором для укрепления иммунитета, в результате чего в организме игрока оказался литр жидкости. Информация была размещена в Twitter клиники, где говорилось, что Насри посетил клинику, а также была приложена фотография.
Картинка привлекла внимание Ричарда Ингса, бывшего
По правилам WADA без четких медицинских показаний, таких как госпитализация или терапевтическое исключение, в организм разрешено внутривенное введение только 50 миллилитров разрешенных жидкостей.
Бывший игрок сборной Франции Насри в текущем сезоне провел за «Севилью» 14 матчей, в которых забил три мяча.
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