В Англии Аллегри считают главным преемником Венгера в «Арсенале»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет создать династию в клубе, однако жалеет, что не получает должного кредита доверия от руководства, сообщает The Sun.
Отмечается, что итальянский специалист может покинуть туринцев летом и возглавить «Арсенал», так как наставник «канониров» Арсен Венгер с большой долей вероятности уйдет из команды после 20-летней тренерской работы.
В Италии считают, что Аллегри не справляется с давлением прессы, а также имеет плохие отношения с голкипером Джанлуиджи Буффоном и форвардом Паулу Дибалой. 49-летний тренер работает с «Ювентусом» с 2014 года. Ранее он возглавлял такие команды, как «Милан», «Кальяри» и «Сассуоло».
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