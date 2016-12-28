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28 декабря 2016, 20:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В Англии Аллегри считают главным преемником Венгера в «Арсенале»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет создать династию в клубе, однако жалеет, что не получает должного кредита доверия от руководства, сообщает The Sun.

Отмечается, что итальянский специалист может покинуть туринцев летом и возглавить «Арсенал», так как наставник «канониров» Арсен Венгер с большой долей вероятности уйдет из команды после 20-летней тренерской работы.

В Италии считают, что Аллегри не справляется с давлением прессы, а также имеет плохие отношения с голкипером Джанлуиджи Буффоном и форвардом Паулу Дибалой. 49-летний тренер работает с «Ювентусом» с 2014 года. Ранее он возглавлял такие команды, как «Милан», «Кальяри» и «Сассуоло».

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