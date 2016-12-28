В предыдущем тексте, посвященном «хозяевам футбола», мы рассказывали вам об одной из самых влиятельных семей — Аньелли. Пришло время для кого-то более оригинально, кого-то, кто мог бы сравниться с Винсентом Таном.

Таким футбольным боссом без сомнения является владелец и президент итальянского клуба «Палермо» Маурицио Дзампарини. Он, как и большинство «несносных» владельцев футбольных клубов, сколотил свое состояние с нуля, а не получил деньги в наследство.

Простой паренек, учившийся жизни у дедушки Эрнесто, повзрослев, занялся единственным делом, которое знал — строительством. Начинал с небольшого — покупал землю и строил магазин. Постепенно небольшие магазинчики превратились в торговые центры, которые сформировали целую сеть супермаркетов.

Продав сеть, Дзампарини разбогател. Он получил состояние, которым начал управлять, вкладывая деньги в совершенно разные направления, в том числе и в футбол. Сегодня Дзампарини — один из самых богатых и влиятельных бизнесменов Италии с состоянием, которое оценивается в 1,2 миллиарда евро.

«Мокрое» дело

Футболом он увлекся в конце 80-х годов прошлого века. Первой командой Маурицио стала захудалая «Венеция», стоявшая на пороге финансового коллапса. Клуб потихоньку тонул вместе с городом.

Пронырливость Дзампарини помогла клубу не только выжить, но и войти в элиту итальянского футбола. Бизнесмен хотел продолжить развитие команды. Однако власти города не позволили боссу команды выкупить землю под стадион. Просто так вкладывать собственные средства в строительство арены без каких-либо гарантий Дзампарини был не намерен. Вскоре он продал команду. Сегодня «Венеция» прозябает во второй итальянской лиге.

Сицилия

В 2002 году Дзампарини за 20 миллионов приобрел контрольный пакет акций сицилийской команды «Палермо». Тогда клуб прозябал в низших лигах, постоянно болтаясь между Сериями В и С1 — первая и вторая итальянские лиги, если сравнивать со структурой российского футбола.

Уже в 2004 году «Палермо» вышел в Серию А и с наскока занял 6-ю сточку, получив право представлять Италию в еврокубках. Нападающий команды, Лука Тони, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Вскоре «Палермо» обновил свой рекорд, заняв 5 место в первенстве Италии, едва не попав Лигу чемпионов. В 2006 году сразу пятеро игроков скромного некогда клуба в составе национальной сборной Италии стали чемпионами мира.

Однако имя Маурицио Дзампарини не получило бы такой известности, только благодаря хорошим результатам скромной итальянской команды. Сколько таких клубов мы помним, не представляя даже, кто ими владел.

Хобби — увольнять

75-летний бизнесмен известен, как один из самых эксцентричных футбольных боссов на планете. Ему принадлежит своеобразный рекорд. За то время, пока он руководил клубом, во главе «Палермо» сменилось 35 тренеров. Многие из наставников работали в клубе по несколько раз. Франческо Гвидолини, например, вставал у руля «Палермо» четырежды.

В прошлом сезоне «орлы» играли из рук вон плохо и в чемпионате страны заняли лишь 16-ю строчку, едва не попав в зону вылета. Но даже это не может являться причиной семь раз менять главного тренера — в среднем по тренеру на каждые 5 матчей. Один из наставников даже руководил командой дважды за сезон. Вторая попытка продлилась меньше месяца.

Уже в этом сезоне клуб покинули два тренера. Новый наставник, Еугенио Корини, приступил к исполнению обязанностей в ноябре, но уже висит на волоске. После девяти подряд поражений команда идет в зоне вылета.

Язык мой — враг ваш

На весь футбольный мир Дзампарини стал известен в 2010 году, когда его обвинили в завышении трансферной стоимости футболистов, указанной в контракте. За это он на полгода был отстранен от должности президента собственного клуба. Тогда же он начал «жечь глаголом», заявив, что он — «единственный за 25 лет владелец футбольного клуба в Италии, который не совершил ни одного незаконного трансфера».

Осознав свое влияние на средства массовой информации, Дзампарини начал пользоваться этой властью, постоянно попадая на первые полосы итальянских газет. Болельщики даже составляют огромные подборки цитат темпераментного бизнесмена, который то Зеппа Блаттера расистом назовет, то нового президента «Милана» сравнит с обезьяной, держащей в руках гранату.

С 2010 года не останавливаются угрозы Дзампарини «закончить здесь все» и продать клуб. Ни разу, правда, эти угрозы не нашли какого-либо документального подтверждения. То клуб должен был купить какой-то мифический итальянский магнат. То Дзампарини находил американского инвестора, готового заплатить за команду 50 миллионов евро.

Вот и теперь Маурицио рассказывает о китайском миллиардере, который вот уже практически подписал соглашение о покупке клуба. Началось все в апреле этого года. Тогда Дзампарини заявил, что через два месяца умоет руки и уйдет из футбола. Прошло 8 месяцев. Дзампарини продолжает увольнять тренеров и рассказывать всем, что это — его хобби.

Конечно, он не хочет уходить из клуба. «Палермо» — его страсть. Но и остаться в таком нервном деле 75-летний бизнесмен надолго не сможет. Рано или поздно он уйдет из клуба, и мы вынуждены будем попрощаться с Дзампарини. Но футбол станет без него чуточку скучнее.