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28 декабря 2016, 19:06 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон возобновил карьеру футболиста и заключил контракт с «Эстудиантесом» на 1,5 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается что полузащитник который также является президентом команды будет играть за Эстудиантес бесплатно. Увеличить
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Отмечается, что 41-летний полузащитник, который также является президентом команды, будет играть за «Эстудиантес» бесплатно.

Верон в разные годы выступал в составе «Эстудиантеса», другого аргентинского клуба «Бока Хуниорс», итальянских «Сампдории», «Пармы», «Лацио» и «Интера», а также английских «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Он завершил карьеру в 2014 году.
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