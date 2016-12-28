Футболист Верон возобновил карьеру в возрасте 41 года

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Отмечается, что 41-летний полузащитник, который также является президентом команды, будет играть за «Эстудиантес» бесплатно.

Верон в разные годы выступал в составе «Эстудиантеса», другого аргентинского клуба «Бока Хуниорс», итальянских «Сампдории», «Пармы», «Лацио» и «Интера», а также английских «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Он завершил карьеру в 2014 году.