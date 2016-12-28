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28 декабря 2016, 19:06 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Андрес Иньеста: Мечтаю завершить карьеру в «Барселоне»

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о своем будущем, ответив, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в каталонском клубе.

«Надеюсь, что мой футбольный путь завершится именно здесь. Признаюсь, это моя мечта, я долго об этом думал.

Когда вы начинаете выступать в составе такой команды, вы не можете и представить, как дальше сложится ваша карьера. Со временем, некоторые вещи становятся понятнее и вы уже можете представить свой уход, будучи игроком этой команды.

У меня всегда была только одна цель — добиться успеха в «Барселоне». Конечно, у меня были трудные моменты здесь, но я счастлив находиться здесь.

Сейчас я не думаю о том, как сложится моя жизнь после окончания карьеры. Но я знаю точно, что буду связан с футболом, — цитирует Иньесту официальный сайт сине-гранатовых.

Напомним, 32-летний Иньеста является воспитанником сине-гранатовых. За основную команду полузащитник выступает с 2002 года. За это время он выиграл все возможные титулы с «Барселоной», сыграв за этот клуб 600 матчей.

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